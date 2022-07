Von Frank Hermann

7.7.2022 - Der Schuh des Manitu, die Fack ju Göhte-Reihe, Keinohrhasen, Rubbeldiekatz... Die Liste deutscher Filmkomödien ist so lang wie erfolgreich. Zumindest beim Hetero-Kinopublikum. Flach und unerfreulich ist sie jedoch für eine queere Klientel, vom fehlenden L-Faktor mal ganz zu schweigen.

Und jetzt kommt Liebesdings ins Kino. Zunächst könnte man vermuten, dass Elyas M'Barek in seiner Eigenschaft als „Mädchenschwarm“ und die Verbindung zu einem queeren, feministischen Theater ungeahnten Frohsinn mit sich bringt. Das gibt das Drehbuch leider nicht her, auch wenn Regisseurin/ Drehbuchautorin Annika Decker (die ihr Drehbuch-Debüt mit Keinohrhasen gab) mit Besetzung und Figurenfächer ihres Films ehrlich um Diversität bemüht ist. Es ist alles drin, auch #metoo bleibt nicht unerwähnt, wenn auch nur gestreift, Feminismus, Medienkritik, Rassismus, Misogynie, Antidiskriminierung und mehr - aber Achtung, es ist auch eine (heterosexuelle) „romantische Komödie“. All in one in 100 Minuten.

Marvin Bosch (M'Barek) ist Deutschlands Kinsostar Numero uno, aber mittlerweile lädiert von zu viel Präsent-sein-Müssen und vom Gehetze von Film zu Film, von Premiere zu Premiere. Immer im Genick sitzen ihm die Medien, besonders eine Boulevard-Bluthündin namens Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara).

Tampon-Ballett und Klitoris-Masken

Immerhin hat er seine Freund:innen seit Kindertagen als Verbündete, Sammy (Peri Baumeister) und Hakan (Denis Moschitto). Die stärken ihm nicht nur jederzeit den Rücken, sondern deckeln auch ein gemeinsames Geheimnis, das den Star entzaubern und seine Karriere ruinieren könnte. Nach einem Interview flieht er vor der Reporterin, deren Enthüllungen und dem Medienrummel.

Auf der Flucht durch Berlin landet Marvin im feministischen Off-Theater „3000“, und sieht sich im unbeabsichtigten Drogenrausch mit einem Tampon-Ballett zum Song „Bleeding Love“ (ha ha!) konfrontiert, was den weißen cis Mann irritiert und gleichermaßen bedroht.

Bevor der mediengehetzte Star wie Lady Di endet, gibt es einen Deal: Der Star wird vom Ensemble versteckt – gegen Geld, was das Fortbestehen des Theaters sichert. Zur Tarnung bekommt er zunächst eine Klitoris-Maske aus dem Fundus. Witzig?