Und das Drama punktet mit noch einem weiteren eindrucksvollen Charakter. Als Symbol für Tradition und Geschlechter-Rollen erhebt niemand geringeres als Meryl Streep den konservativen Zeigefinger und verkündet als zynische Tante: „Niemand geht seinen eigenen Weg – am wenigsten Frauen.“

Alcott: „Ich habe mich in so viele hübsche Mädchen verliebt“

Vorlage für den Film ist der in zwei Teilen erschienene, teils autobiografische Roman Little Women (1868, 1869). Autorin Louisa May Alcott verarbeitete darin ihre eigene Familiengeschichte und erzielte damit einen großen Erfolg, der ein literarisches Emanzipationszeichen setzte und vor allem männliche Kritiker ihrer Zeit in die Schranken wies.

Alcott selbst blieb bis zu ihrem Tot 1888 unverheiratet und glühende Feministin. Das lässt zumindest US-amerikanische Historikerinnen über ihre sexuelle Identität spekulieren - immerhin wird ihr auch dieses Zitat zugeschrieben: „Ich bin mehr als halbwegs davon überzeugt, dass ich eine Männerseele bin, die aus irgendeiner dubiosen Laune der Natur heraus in den Körper einer Frau gesteckt wurde. Denn ich habe mich in so viele hübsche Mädchen und kein einziges Mal in einen Mann verliebt.“

Für fünf Oscars nominiert, darunter als „Bester Film“

Das Historiendrama entstand mit geballter Frauenpower: Regie führte Greta Gerwig (Lady Bird), die auch das Drehbuch schrieb, Amy Pascal (Die Verlegerin), Denise Di Novi (Crazy. Stupid. Love) und Robin Swicord (Betty und ihre Schwestern) produzierten.

Damit zeigt sich einmal mehr: wenn Frauen hinter den Kulissen an entscheidenden Stellen mitwirken, werden nicht nur weibliche Geschichten adaptiert, sondern auch andere Perspektiven präsentiert. Der Film bringt anmutig und berührend das Leben und den Anspruch von Frauen im 19. Jahrhundert auf die Leinwand - ein wahrlich wichtiger Schritt der Filmgeschichte.

Kurz nach dem Kinostart in Deutschland werden am 9. Februar die Oscars verliehen. Little Women wurde mit sechs Nominierungen belohnt, darunter als „Bester Film“, Saoirse Ronan als beste Haupt- und Florence Pugh als beste Nebendarstellerin. Auch wenn der Film nur fast lesbisch ist: so viel weibliche Power muss dringend belohnt werden! Wir drücken die Daumen!

Little Women (USA, 2019), Regie/ Buch: Greta Gerwig, mit: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Meryl Streep, Laura Dern, Timothée Chalamet, 135 min, Kinostart: 30. Januar 2020