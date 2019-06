Die beste Unterstützung hat aber das Team aus den Niederlanden, ihre Fans sind seit dem Gewinn der Europameisterschaft kaum zu toppen.

Der Fußball ist schneller geworden, die Spiele enger und spannender, wenn man von der Ausnahme des Spiels USA gegen Thailand (13:0) mal absieht. Die Favoriten Frankreich, England, Niederlande, USA und Deutschland dominierten ihre Gruppen und ziehen mit drei Siegen in die K.O.-Runde ein. In Gruppe C musste die Tordifferenz über die Platzierung entscheiden. Italien gewinnt überraschend vor Australien und Brasilien. Marta, Brasiliens Kapitänin und amtierende Weltfußballerin, hat ihr 17 WM-Tor erzielt und ist nun alleinige Rekordtorschützin.