„Er war 17 und einfach dumm. Sie haben sich auf kindische, unreife Art in die Tatsache reingesteigert, dass diese Frauen in einer Art Beziehung waren“, sagte sein Verteidiger und wies darauf hin, dass die 9-minütige Aufnahmen einer Überwachungskamera (die die Polizei letzte Woche veröffentlichte) zeigte, dass auch Hannigan zugeschlagen hatte und sie die Abfolge der Ereignisse in ihrer Aussage direkt nach dem Vorfall nicht ganz korrekt dargestellt hatte.

„Der Angriff lässt sich nicht anders als homophob erklären“

Sie seien klar als Paar zu erkennen gewesen, erklärte Hannigan, eine US-Amerikanerin, im Zeugenstand und schilderte die Situation als „angsteinflößend“, obwohl sie „offen gesagt, in London häufig Belästigungen erlebe.“ Ramirez sagte: „Ich komme aus Lateinamerika, wo man an diese Art Benehmen gewöhnt ist. Hier aber fühlte ich mich eingeschüchtert, weil es mehrere waren.“ Sie habe versucht, die Situation zu deeskalieren, damit aber keinen Erfolg gehabt.

Sie sei sich nicht sicher, ob sie die Tat als „Hate Crime“ definieren würde, sagte Richterin Susan Williams im Verlauf der Verhandlung, erklärte aber dennoch vor der Urteilsverkündung: „Es ist völlig eindeutig, dass es ein gleichgeschlechtliches Paar war, das ihr Interesse hervorrief. Der Angriff lässt sich nicht anders erklären. Ich werte das als erschwerenden Umstand, der sich in der Strafe wiederfinden wird.“

In ihrem Urteil wiederholte Williams ihre Überzeugung, dass „die beiden Frauen belästigt, bedrängt und eingeschüchtert“ wurden, weil sie lesbisch sind und betonte: „Ich hoffe doch, dass wir in heutigen Zeiten andere tolerieren können und nicht auf diese Art weitermachen.“

* In früheren Medienberichten wurde Melania Ramirez der Nachname Geymonat zugeschrieben.