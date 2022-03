15.3.2022 - Die eine war die umworbene „Prinzessin“ in der weltweit ersten lesbischen Datingshow Princess Charming (beim Streamingdienst RTL+), die andere wurde dort zur Kandidatin der Herzen - und nach dem großen Erfolg der Deutschen Fernsehpreis-Gewinners 2021 bringen Irina Schlauch und Miri Bouaouina die lesbische Sichtbarkeit nun auch auf die Bühne.

Nach einigen gemeinsamen Auftritten mit der Comedy-Autorin Ricarda Hofmann, die als Moderatorin des queeren Podcasts Busenfreundin ihre eigene Fangemeinde mitbringt (und mittlerweile mit Irina liiert ist), stellten die drei in Eigenregie ihre Show #LoveIsLive zusammen und gehen im Mai damit auf Tour.

„Es gibt noch vieles, was wir in Sachen Gleichbehandlung erreichen müssen“, sagten uns Irina und Miri. „Bei #LoveIsLive steht aber ebenso im Fokus, was bisher für die queere Community erreicht wurde. Das und natürlich die Liebe wollen wir mit den Menschen feiern – egal welche sexuelle Identität!“ Mit einer Mischung aus Talk, Improvisationsnummern, spontanen Interaktionen mit dem Publikum und privaten Insights „wollen wir den Menschen eine gute Zeit bereiten und Queerness mit Humor aufladen“, verspricht Ricarda für die fünf Shows in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg und Köln.

Die #LoveIsLive-Tour wird von L-MAG präsentiert. Tickets gibt’s bei den CTS Eventim-Vorverkaufsstellen und online bei Eventim und Fkpscorpio.

23.4.2022 Preview-Show in Bonn (Pantheon-Theater)

2.5.2022 Berlin (Huxleys)

3.5.2022 München (Alte Kongresshalle)

4.5.2022 Stuttgart (Im Wizemann)

6.5.2022 Hamburg (Friedrich-Ebert-Halle)

7.5.2022 Köln (Tanzbrunnen Theater) – bereits ausverkauft