Von Sabine Mahler

29.4.2021 - Die Brandenburger Dachorganisation für LSBTIQ* AndersARTiG e.V. hat eine Broschüre für Jugendliche herausgebracht. Unter dem Namen „LSBTI*Q- oder was?! Eine kleine Einführung in die queere Welt“ erklärt das rund 80-seitige Heft geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und die Wichtigkeit von gendergerechter Sprache ohne erhobenen Zeigefinger.

Die Broschüre startet neben einer Einführung in das Begriffswissen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt mit einer Übersicht von Queer Celebrities als Identifikationsfiguren. Es lässt die Jugendlichen ein Queer-Quiz machen und gibt ein Beispiel für „How to be a good Ally?“ Dazu sind auch Beratungs- und Anlaufstellen aufgezeigt.

Nützliche Infos für Jugendeinrichtungen und Schulen

Die Broschüre soll die (digitalen) Bildungsformate des Bildungs- und Aufklärungsprojekts „Bildung unterm Regenbogen“ unterstützen und ist sowohl für den Unterricht als auch für den Einsatz in Jugendfreizeiteinrichtungen sowie Jugendverbänden in Brandenburg konzipiert. Sie bietet nützliche Hinweise, wie Schüler*innen füreinander Verbündete sein können und somit dazu beitragen können, solidarisches Handeln im Schullalltag praktisch werden zu lassen.