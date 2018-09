Von Clara Woopen

17.9.2018 – Mit 60 Veranstaltungen, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, fand am Samstag ein überwältigendes feministisches Event statt: das erste Revival der einst legendären „Feministischen Sommeruni“ in Berlin. Unter dem Motto „Frauen machen Geschichte“ trafen Feminist*innen aller Generationen und aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in der Berliner Humboldt-Universität aufeinander.

Das Programm war in seiner thematischen und methodischen Vielfalt beeindruckend. Man konnte mit der Schauspielerin Maren Kroymann über Sexismus im Film sprechen, Tipps zur Suchmaschinenoptimierung für feministische Webseiten bekommen, die Perspektive von jüdischen Feminist*innen hören oder in der Pause eine Ausstellung zur Frauenbewegung besichtigen. Und natürlich kamen auch drängende Themen auf den Tisch: von Rechtsruck in Deutschland bis zu feministischen Dauerbrennern wie reproduktiver Autonomie, Sexarbeit oder Gleichstellung.

Siebzigjährige und Zwanzigjährige hörten einander zu

Dabei diskutierten Siebzigjährige mit Zwanzigjährigen, nahmen sich ernst und hörten sich zu – was leider auch in feministischen Kreisen eine Seltenheit ist. Selbst bei Reizthemen war die Stimmung wesentlich respektvoller als sie sonst im Netz oder im Gespräch über, aber ohne die andere(n) ist. Die beiden Referent*innen zu intersektionalem Trans*Feminismus, Pum Kommattam und Clara Thoms, überlegten schon in der Pause zwischen den Workshops, wie sie diesen offenen Dialog, der auch Mehrfachdiskriminierungen mitdenkt, in Zukunft weiterführen können.

So wurden innerfeministische Begegnungen geschaffen, die Lust auf mehr gemeinsame Sache machten. Feministische Fans aller Generationen strömten zum Podiumsgespräch über Feminismus und Sprache, zu dem zwei Ikonen der Bewegung, die selbsternannte „Zeckenrapperin“ Sookee und die Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch, geladen waren.