Von Karin Schupp

23.5.2021 - Ein gemütliches Cottage im ländlichen New York. Ein Ehepaar, das sich dem entschleunigten Tempo auf dem Land angepasst zu haben scheint. Wir sehen den beiden zu, wie sie Wäsche zusammenlegen, den Müll rausbringen, die Hühner füttern, die Zähne putzen, im Bett lesen.

Die Liebe zwischen Denise (Lena Waithe) und Alicia (Naomi Ackie) lodert nicht mehr, sondern ist in ein warm prasselndes Kaminfeuer übergegangen. Dass ihre Karrieren ins Stocken geraten sind - Denise ist Bestseller-Autorin und steckt in einer Schreibblockade, Alicia arbeitet in einem Antiquitätenladen, wäre aber lieber Innenausstatterin – ist zwar kein Thema, lässt aber kleine Risse in der Idylle vermuten.

„Szenen einer Ehe“ statt Regenbogenfamilien-Glück



Und dann kommt Alicia mit ihrem Kinderwunsch um die Ecke und das nicht zum ersten Mal - aber zur ihrer Freude ist Denise endlich mit im Boot. Statt nun aber die „Momente einer Liebe“, so der Untertitel der dritten Staffel von Master of None, als Regenbogenfamilien-Glück weiterzuerzählen, kommt alles ganz anders: Die Serie nimmt eine andere Abzweigung und wird eher zu „Szenen einer Ehe“.

Parallelen zum schwedischen Klassiker (1973) über ein Muster-Ehepaar, dessen harmonische Fassade zu bröckeln beginnt, sind – bis hin zur letzten Folge - nicht zu übersehen, nur dass es 2021 eben ganz zeitgemäß um die Beziehungskrise eines Lesbenpaars geht.

Nebenfigur Denise rückt zu Recht in den Mittelpunkt

Denise war bisher in Master of None nur hin und wieder als beste Freundin von Hauptfigur Dev (Aziz Ansari) zu sehen, nur in der Folge „Thanksgiving“ (Staffel 2) stand sie mit ihrer lesbischen Coming Out-Geschichte schon einmal im Mittelpunkt - für das halbautobiografische Drehbuch der Folge, das Waithe mit Serienschöpfer Ansari schrieb, wurde sie 2017 mit einem Emmy ausgezeichnet.