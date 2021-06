Von Theresa Rodewald

9.6.2021 - Vietnam im 19. Jahrhundert: Die 14-jährige May (Nguyễn Phuong Trà My) wird mit dem Gutsbesitzer Hung (Lê Vu Long) verheiratet – als dessen dritte Ehefrau. Kurz darauf ist May schwanger und hofft auf einen Sohn, nicht nur, weil sich damit ihre Stellung im Haushalt verbessern würde, sondern auch, weil sie inzwischen erkannt hat, wie eingeschränkt die Möglichkeiten von Mädchen in der damaligen vietnamesischen Gesellschaft sind.

Gleichzeitig verliebt May sich in Xuan (Mai Thu Huong Maya), die zweite Ehefrau. Schon bald muss sie entscheiden, ob sie still duldend weiterleben will oder doch versucht, sich ihre Freiheit zu erkämpfen.

Regisseurin und Drehbuchautorin Ash Mayfair legt mit „May, die dritte Frau“ ein beeindruckendes Debüt hin. Gemeinsam mit Kamerafrau Chananun Chotrungroj und Cutterin Julie Béziau zeichnet sie das Bild einer Gesellschaft, in der die Rechte der Frauen stark beschränkt sind, ohne dabei die weiblichen Figuren in eine passive Opferrolle zu zwängen.

Sinnlich, taktil und atmosphärisch

Der Film ist sinnlich, taktil und atmosphärisch, die Hitze des vietnamesischen Sommers und die Seidengewänder der Figuren nahezu spürbar. Einerseits komponieren Szenenbild und Kameraarbeit jede Einstellung wie ein perfektes Aquarell.

Andererseits ansteht die dichte Atmosphäre des Films durch die Tonaufnahmen. Zusammen mit Kameraarbeit und Szenenbild erzeugen die Geräusche den Eindruck, das Geschehen nicht nur hören und sehen, sondern mit allen Sinnen erleben zu können.