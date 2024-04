Von Daniel Heinz

15.4.2024 - Ein Vorfall Anfang April 2024 in Berlin ist symptomatisch für eine zunehmende Tendenz von Hassverbrechen gegen queere Menschen: Das DJ-Duo und Paar Kim Ann Foxman und Cora wurde an ihrem Jahrestag von zwei Personen angegriffen, als sie Hand in Hand im nördlichen Neukölln unterwegs waren. Die beiden teilten den Angriff, bei dem trotz ihrer Hilferufe keine Passant:innen eingriffen, auf Instagram (siehe unten) und stießen damit eine Diskussion über die Sicherheit der LGBTQ+-Community an.