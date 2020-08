Daumen hoch: Gelungene Filme mit queeren Frauenfiguren

Lobenden Erwähnungen bekamen auch der #MeToo-Film Bombshell (unsere Filmkritik), in der Margot Robbie eine Affäre mit einer lesbischen Kollegin, gespielt von der lesbischen Schauspielerin Kate McKinnon, hat (die leider allzu schnell in Vergessenheit gerät), der Actionthriller Anna von Luc Besson, in dem ein bisexuelles Model/ KGB-Agentin (Sasha Luss) anfangs eine Loverin (Lera Abova) hat, unddie Romantic Comedy Last Christmas: Darin outet die weibliche Hauptfigur (Emilia Clarke) ihre lesbische Schwester (Lydia Leonard) bei ihren Eltern, entschuldigt sich aber später dafür (und ein lesbisches Pärchen-Happy End gibt’s auch).

In der Komödie Good Boys über drei 12-jährige Jungs, die sich auf eine „Kussparty“ vorbereiten wollen, outet sich eine ihrer Klassenkameradinnen als queer, und eine Pärchen-Montage am Ende zeigt auch zwei händchenhaltende Mädchen. Viel ist das nicht, aber GLAAD lobt, dass die queeren Identitäten der Kids mehr als nur zwischen den Zeilen zu lesen sind und als ganz selbstverständlich präsentiert werden.

Großzügig durchgewunken wurde auch 3 Engel für Charlie (unsere Filmkritik), obwohl Kristen Stewarts interessierter Blick auf eine andere Frau nur megakurz ist. Hier würdigt GLAAD zumindest die - immer noch revolutionäre Idee - einer queeren Hauptfigur (noch dazu von einer queeren Schauspielerin gespielt) in einer Actionkomödie.