Von Dana Müller

9.4.2019 - Keine Frage, Melissa Etheridge hat lesbische Musikgeschichte geschrieben. Seit mittlerweile 30 Jahren ist sie eine Garantin für herzergreifende Musik und nicht nur ihre hierzulande wohl bekanntesten Titel „Like the Way I Do“ und „Bring Me Some Water“ sind seit den 80ern Dauerbrenner auf lesbischen Partys.

„Ich liebe das!“, lacht Melissa am Telefon auf ihre Evergreens angesprochen. „Jedes Mal, wenn ich den Song ,Like the Way I Do' in Deutschland spiele, kann ich das sehen. Alle, vom Teenager bis zur Grauhaarigen, tanzen dazu, und ich kann spüren, dass sie das in den Clubs schon immer getan haben.“

"Wir helfen uns gegenseitig und halten uns am Leben"

Doch nicht nur die lesbische Community verehrt die 57-Jährige aus Kansas: Ihre Alben erhielten mehrfach Platin und Gold, in ihrer Awards-Sammlung steht neben zwei Grammys auch ein Oscar (2007) für „I Need to Wake Up“ aus dem Al-Gore-Film Eine unbequeme Wahrheit – und obendrauf hat sie ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Doch die Gitarrenvirtuosin weiß: „Es ist die Community, die mich groß gemacht hat!“ Kurz vor ihrem vierten Album „Yes I Am“ (1993) hatte sie ihr öffentliches Coming-out. Seitdem tritt sie offensiv als LGBTI-Aktivistin auf. „Es war immer die Community, die meine Arbeit beeinflusste, mir zeigte, dass ich nicht allein bin. Wir helfen uns gegenseitig und halten uns am Leben.“