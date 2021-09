Es war also eine schwere Zeit für Sie?

Es machte mich am Ende stärker und machte mir Lust auf mehr.

Wer hat Sie am Anfang Ihrer Karriere unterstützt?

In der Zeit von „One Way Out” stand ich bereits bei Chris Blackwells „Island Records“ unter Vertrag. Aber davor habe ich alles selbst gemacht. Zum Glück ist meine Anhängerschaft immer größer geworden.

Wo sind Sie als Newcomerin aufgetreten?

Ich habe in Frauenbars und in Gay-Clubs in und um Los Angeles gespielt. In Kalifornien waren die Leute schon immer sehr offen. An Orten wie Long Beach und Pasadena konnte ich regelmäßig spielen und mir eine Anhängerschaft aufbauen. Das hat mir wirklich geholfen.

Können Sie sich noch gut in die junge Melissa hineinversetzen?

Oh ja, ich kann in diesen Songs immer noch ihre Ängste, Hoffnungen und Leidenschaften spüren. Dann sage ich zu ihr: „Du hast es geschafft. Komm schon, lass uns das feiern!“

Was war damals Ihre größte Angst?

Dass ich als Künstlerin nicht genüge und nicht verstanden werde. Es hat mich jedenfalls nie niedergeschlagen, sondern mich dazu gebracht, noch härter zu arbeiten.

Hatten Sie einen Plan B?

(lacht) Ich hatte keinen Plan B! Ich wollte nur spielen. Ich wusste, dass ich durch Bar- und Clubauftritte mein Essen auf den Tisch bringen und meine Miete bezahlen konnte. Ich habe einfach weitergemacht.

Sehen Sie sich rückblickend selber als Pionierin im Kampf für Homosexuellen-Rechte?

Nun, ich war dabei in den 1990ern, als wir wirklich anfingen, uns zusammenzuschließen und zu organisieren. Das hat vieles verändert. Wenn Sie mich deshalb als Pionierin betrachten, dann finde ich das prima. Ich bin stolz darauf, wie weit wir gekommen sind.

Haben Sie viele andere Frauen zum Coming Out ermutigt?

Ja, das habe ich tatsächlich. Das wurde mir im Lauf der Zeit von hunderten, vielleicht sogar tausenden Leuten bestätigt. Dafür bin ich sehr dankbar.

Sie singen aber auch: „Ich bin selbst kein Engel“. Worauf bezieht sich das?

(lacht) Auf eine Beziehung. Beziehungen können uns auseinanderreißen, aber wir machen trotzdem alles noch einmal, denn dafür leben wir. „I’m No Angel Myself“ ist ein autobiografischer Song, der von einer guten Freundin handelt, die mit meiner damaligen Partnerin geschlafen hat. Ein großes Drama! In dem Lied treffe ich die alte Freundin in einer Bar zufällig wieder, was rein fiktional ist. Da steckt sie in einer problematischen Beziehung mit einer anderen Frau. Wir gestehen uns, dass wir beide Fehler gemacht haben und beschließen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen.

Die Corona-Pandemie hat ja alle Pläne von Musikern erst einmal hinweggefegt. Fanden Sie diese Untergangsstimmung irgendwie inspirierend?

Also, Musik hat mir sehr geholfen, das alles zu überstehen. Im Lockdown habe ich fünfmal pro Woche Streaming-Konzerte in meiner Garage gespielt. So konnte ich weiter singen und meine Fans erreichen. Das hat mich gesund gehalten.

Schlummert eigentlich noch mehr unveröffentlichte Musik in Ihrem Archiv?

Ja, das gibt es noch einiges, was man veröffentlichen könnte. Gerne würde ich noch so eine Platte machen. Neue Songs habe ich in letzter Zeit kaum geschrieben.

Glauben Sie, dass diese alten Songs heute noch aktuell sind?

Ich hoffe es. Rock’n’Roll ist eine zeitlose Musik. Sicherlich funktionieren die Themen in diesen Liedern heute genauso gut wie vor 30 Jahren.