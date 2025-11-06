6.11.2025, red. - Der Metal-Szene hängt bekanntlich ein hypermaskulines und nicht gerade LGBTQ-freundliches Image an und weibliche, offen queere und vor allem lesbische Musiker:innen sind dort stark in der Minderheit. Wer aber genauer hinschaut, wird durchaus fündig - und diesen Bands widmet das Wiener Kollektiv „Heavy Lezzers – Cult of Heavy Metal Lesbians and Allies“ ein eigenes Festival.

Das LOUD & PROUD-Festival, das am 21./22. Nov. zum ersten Mal stattfindet, richtet sich „an alle, die sich bisher im Metal vielleicht nicht vollständig willkommen fühlten“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Auf der Bühne stehen durchweg Bands, deren Besetzungen „bewusst vielfältig und nicht ausschließlich männlich sind - Acts, die eindrucksvoll demonstrieren, wie abwechslungsreich, eigenständig und kraftvoll Metal sein kann, fernab stereotyper Männlichkeitsbilder.“