Von Karin Schupp

19.12.2021 - Es sind noch keine zehn Minuten vergangen, da ist es um Fritzi (Lia von Blarer) und Hedi (Valerie Stoll) schon geschehen: Die Tochter des Kaufhausbesitzers und die Verkäuferin aus einfachsten Verhältnissen begegnen sich in der Damenoberbekleidungs-Abteilung des KaDeWe zum ersten Mal– und wer hier noch ganz unschuldig an ein rein freundschaftliches Interesse glaubt, wird kurz darauf durch eine erotische, lesbische Fantasie eines Besseren belehrt.

Ja, die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz (Und morgen die ganze Welt) lässt von Anfang an keinen Zweifel daran, dass ihr Weihnachtsmehrteiler keine heimelige Familiensaga vor opulenter Historienkulisse und der typischen, heterosexuellen Frau-zwischen-zwei-Männern-Lovestory ist.

Zwar ist die Story um das berühmte Berliner „Kaufhaus des Westens“ ein klassischer Stoff - es gerät in der Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre in wirtschaftlichen Nöte, und die jüdische Eignerfamilie erlebt zunehmend den Gegenwind der erstarkenden NSDAP (am Ende steht die Enteignung) - aber allein die Idee, ein Frauenpaar in den Mittelpunkt zu stellen, ist ja fürs deutsche Fernsehen schon revolutionär.

Leidenschaftlicher Sex und lesbische Freundinnen

Von Heinz und ihre lesbische Ko-Autorin Sabine Steyer-Violet belassen es aber nicht etwa bei einer braven Liebe, die bald dezent in den Hintergrund tritt und nur noch von der geneigten lesbischen Zuschauerin erinnert wird. Die schöngeistige, emanzipierte Fritzi, die gerne Herrenkleidung trägt, und die gewitzte Hedi, die Männern auch mal ihre Brüste zeigt, um Butter oder Zigaretten zu organisieren, dürfen leidenschaftlichen Sex haben und bekommen – selten genug in Filmen und Serien - einen lesbischen Freundinnenkreis, mit dem sie im queeren Club „Eldorado“ wild feiern. So konsequent lesbisch war eine deutsche Primetime-Serie noch nie! (Was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass alle sechs Folgen am 27. Dez. am Stück gesendet werden, anstatt die erste Hälfte, wie ursprünglich geplant, am 1. Weihnachtsfeiertag auszustrahlen).