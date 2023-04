Von Dana Müller

23.4.2023 - Australien! Was für ein Traum. Wie viele Deutsche wollte auch ich seit meiner Jugend nach Australien reisen. Aber es war immer zu teuer, zu weit, zu wenig Zeit… und nun bin ich mit dem Fahrrad bis hierher gekommen. Wahnsinn!

Die Erwartungen waren also hoch. Vor allem nach drei Monaten Südostasien. Auch wenn wir in Asien sehr viel leckeres Essen hatten (Laksa, Curry, Fried Rice und sehr viele Shrimps), vermissten wir Brot, Milch und Käse sehr. Doch, ups, kaum kamen wir in Sydney an und stürzten uns auf das westliche Essen mit reichlich Kohlenhydraten und Lactose, streikte unser Verdauungssystem. Anscheinend haben sich unsere Körper in den drei Monaten tatsächlich an milch- und kohlenhydratarmes Essen gewöhnt. Aber zum Glück ging auch das nach ein paar Tagen vorbei.

Farmarbeit an der Sunshine Coast: Kookaburra und Kettensägen



Nun sitze ich auf einer gemütlichen kleinen Couch, direkt an der offenen Terrassentür, schaue bei strahlendem Sonnenschein den Pferden auf der Koppel beim Grasen zu und staune über den Schwarm weißer Kakadus, der kreischend über die Wiese flattert. Im Hintergrund lacht ein Kookaburra. Wir wwoofen (= Farmarbeit gegen Kost und Logis) bereits zum dritten Mal auf unserer Reise (siehe Teil 2: Griechenland und Türkei).

Unsere Farm liegt 90 km von Brisbane entfernt und 50 km zum Strand an der Sunshine Coast. Obwohl die Küste eines der beliebtesten Reiseziele weltweit ist, spüren wir hier in den Bergen, zwischen grünen Hügeln und Regenwald nix vom Tourismus. Die Arbeit hier ist wunderbar, unsere Hosts Christine und Brian versorgen uns für unseren Einsatz mit reichlich Essen, und wir haben ein eigenes kleines Cottage, direkt am Pferdestall, für uns alleine.