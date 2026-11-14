red./14.11.2026 - Anfang der 1980er-Jahre ist Frauenfußball in Deutschland zwar nicht mehr verboten, aber gesellschaftlich noch etwas verpönt. Als Taiwan 1981 die erste inoffizielle Fußballweltmeisterschaft der Frauen ausrichtet, stellt sich der Deutsche Fußball-Bund der Teilnahme der deutschen Mannschaft entgegen. Doch die Spielerinnen des SV Bergisch Gladbach 09 lassen sich nicht aufhalten: Auf eigene Kosten reisen sie nach Taiwan, gewinnen als deutsche Vertreterinnen das Turnier und werden Weltmeisterinnen.

Diese außergewöhnliche Geschichte bildet die Grundlage für das Musical „Kick Like a Woman“, das am letzten Wochenende im Kölner Depot Weltpremiere feierte.

Und eine lesbische Liebesgeschichte gibt’s auch

Im Zentrum steht die fiktive Figur Conny (Antonia Kalinowski). Die 18-jährige Kellnerin träumt von einem selbstbestimmten Leben, wird jedoch von ihrem Vater ausgebremst. Ihr Weg vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau spiegelt den Kampf der Fußballerinnen wider: gegen Vorurteile, starre Rollenbilder und eine Gesellschaft, die Frauen ihre Ambitionen abspricht. Und eine lesbische Liebesgeschichte gibt’s auch.