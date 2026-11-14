Musical „Kick Like a Woman“: Zusammenhalt und die Kraft, an sich zu glauben
In Köln feierte „Kick Like a Woman“ Weltpremiere: Das Musical erzählt die wahre Geschichte der Pionierinnen des Frauenfußballs, die 1981 – ohne Unterstützung des DFB – in Taiwan Weltmeisterinnen wurden. Eine queere Liebesgeschichte gibt’s darin auch.
red./14.11.2026 - Anfang der 1980er-Jahre ist Frauenfußball in Deutschland zwar nicht mehr verboten, aber gesellschaftlich noch etwas verpönt. Als Taiwan 1981 die erste inoffizielle Fußballweltmeisterschaft der Frauen ausrichtet, stellt sich der Deutsche Fußball-Bund der Teilnahme der deutschen Mannschaft entgegen. Doch die Spielerinnen des SV Bergisch Gladbach 09 lassen sich nicht aufhalten: Auf eigene Kosten reisen sie nach Taiwan, gewinnen als deutsche Vertreterinnen das Turnier und werden Weltmeisterinnen.
Diese außergewöhnliche Geschichte bildet die Grundlage für das Musical „Kick Like a Woman“, das am letzten Wochenende im Kölner Depot Weltpremiere feierte.
Und eine lesbische Liebesgeschichte gibt’s auch
Im Zentrum steht die fiktive Figur Conny (Antonia Kalinowski). Die 18-jährige Kellnerin träumt von einem selbstbestimmten Leben, wird jedoch von ihrem Vater ausgebremst. Ihr Weg vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau spiegelt den Kampf der Fußballerinnen wider: gegen Vorurteile, starre Rollenbilder und eine Gesellschaft, die Frauen ihre Ambitionen abspricht. Und eine lesbische Liebesgeschichte gibt’s auch.
Basiert auf Interviews mit damaligen Spielerinnen
Regie führt Gil Mehmert, das Buch stammt von Constanze Behrends (bekannt aus Switch Reloaded), die Musik von Stephan Kanyar. Ein technisch innovatives Bühnenbild lässt zudem die farbenfrohe Ästhetik der 1980er-Jahre aufleben.
Für das Musical führte das Produktionsteam übrigens Interviews mit den damaligen Spielerinnen. Aus mehr als 2000 Seiten Material entstand ein Stück über Zusammenhalt, Leidenschaft und die Kraft, an sich selbst zu glauben. „Kick Like a Woman“ erinnert an Frauen, deren Leistung lange zu wenig Aufmerksamkeit bekam, und erzählt von Selbstbestimmung und weiblicher Solidarität.
Kick Like a Woman, Depot 1, Schanzenstr. 6-20, Köln-Mülheim -Tickets
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