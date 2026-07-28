28.7.2026, red. - Die Idee ist gut: Lotte Hahms und Käthe Fleischmanns Liebesgeschichte auf der Bühne – und dann auch noch zum Mitsingen, als Musical!

Lotte, angetan mit Fliege oder Krawatte und immer kurzen Haaren, war Clubbesitzerin, Aktivistin und führende Stimme der lesbischen wie auch der trans Community. Sie und Käthe – jüdisch und damals noch verheiratet – treffen 1929 im Berliner Damenclub Violetta aufeinander. Sie werden Liebes- und Geschäftspartner:innen und betreiben gemeinsam einige der bekanntesten Lesbenclubs der Stadt.

Unter dem Titel „Burning Berlin“ wollen Melissa und Fani Suan-Baum, Giuseppina Lettieri, Theresa Zanon und andere Künstler:innen Käthes und Lottes Leben nacherzählen, von den 1920er-Jahren über die NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit.

Die unabhängige Non-Profit-Produktion soll Ende August im Berliner Club SO36 uraufgeführt werden und danach bundesweit und auch in anderen Ländern auf Tour gehen.

Voraussetzung: eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, um die Kosten für das Musical zu decken. Diese wurde noch bis Ende Juli verlängert. Ziel sind 30.000 Euro für, unter anderem, Honorare der Darsteller:innen, Raummiete und Öffentlichkeitsarbeit.

„Wir leben in einer Zeit, in der queere und trans Rechte auf eine Weise angegriffen werden, die vor einem Jahrzehnt noch undenkbar erschienen wäre“, schreibt das Team zur Kampagne auf der Plattform Startnext. „Die Parallelen zur Welt, in der Lotte und Käthe lebten und kämpften, sind nicht subtil. Und die Antwort ist dieselbe: zusammen weiterbauen, solidarisch weitermachen, einander weiterlieben.“

Auf Startnext könnt ihr „Burning Berlin“ noch bis 31. Juli finanziell unterstützen - als Dankeschön gibt's Geschenke!