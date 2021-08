Da wäre das Trio Dives aus Wien, das in klassischer Rockbesetzung auftritt: Gitarre, Bass und Schlagzeug. Letzteres wird von der lesbischen Dora De Goederen gespielt. Kennengelernt haben sich Dives auf einer Musikwoche für Frauen, inter und trans Personen, dem Pink Noise Girls* Rock Camp in Niederösterreich - zum Teil ohne dass sie vorher Instrumente beherrschten. Das hat sich inzwischen geändert, und sie begeistern mit ihrer Version von Garagenrock mit Riot-Grrrl-Attitüde. Das Maifeld Derby ist in diesem Jahr die letzte Möglichkeit, Dives in Deutschland live zu sehen. Eine neue Single kommt Ende September, ein neues Album im Mai.