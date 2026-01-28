Von Annabelle Georgen

28.1.2026 - Seit 2021 touren die „Rebel Dykes“ durch zahlreiche lesbische, queere und feministische Filmfestivals in aller Welt. Die Doku von Siân A. Williams und Harri Shanahan ist ein raues und spannendes Porträt der lesbischen Underground-Szene im London der 1980er-Jahre. Leider hatte der Film keinen Kinostart in Deutschland, genießt aber bereits einen Kultstatus in der lesbischen, queer-feministischen Community und ist als VOD erhältlich.

Weltweites Phänomen „Rebel Dykes“

Weltweit ist „Rebel Dykes“ ein Phänomen geworden. Viele junge Lesben und Queers haben begonnen, den Begriff „Dyke“ für sich zu beanspruchen, nachdem sie den Film gesehen haben (Anm. d. Red.: „Dyke“ war ursprünglich ein abwertender Begriff für maskuline Lesben und kann am ehesten als „Kampflesbe“ übersetzt werden. Seit den 1970er Jahren wurde der Begriff von vielen Lesben als kraftvolle Selbstbezeichnung übernommen.)

Nun melden sich das Film-Team und die Community, die sich um „Rebel Dykes“ entwickelt hat, mit der Initiative eines internationalen „Rebel Dykes Day“ zurück: „Die Welt hat den Pride Month, die Lesbian Visibility Week, den Hug Your Cat Day und sogar den Talk Like a Pirate Day, aber Dykes hatten irgendwie noch nie einen eigenen Tag. Deshalb rufen wir am 29. Januar 2026 den ersten International Rebel Dykes Day aus. Es ist eine globale Einladung, Dyke-Kultur, Widerstand, Freude, Sex, Politik, Chaos, Liebe und Community zu feiern“, heißt es in der Pressemitteilung.