Von Manuela Kay

1.11.2021 - 26 Jahre nach einem ihrer ersten, sehr gelungenen Film Heavenly Creatures (1994) ist Superstar Kate Winslet mal wieder in einer lesbischen Rolle zu sehen. Sie spielt die berühmte britische Paläontologin Mary Anning, die im 19. Jahrhunderts einsam und allein an der britischen Küste Steine sammelt. Denn die einst für ihre Fossilien-Funde gefeierte Expertin für Versteinerung hat sich, frustriert von der männlich dominierten Londoner Wissenschaftsszene, in ihr Heimatdorf zurückgezogen, wo sie mit ihrer Mutter ein tristes Leben führt und Kitschkram und Steine an Touristen verkauft.

Die beiden Frauen beginnen eine leidenschaftliche Affäre

Im Film von Francis Lee (der auch den Schwulenfilm God’s Own Country drehte) lebt Mary ebenfalls abgeschottet in einem britischen Küstendorf, trifft dann allerdings auf die fiktive Ehefrau eines schottischen Geologen namens Charlotte. Der Mann geht auf Reisen und lässt seine depressive, kränkelende Frau Charlotte (Saoirse Ronan) in Marys Obhut zurück. Nach anfänglicher Ablehnung kommen sich die beiden Frauen näher, verlieben sich und beginnen eine leidenschaftliche Affäre.