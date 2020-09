Von Karin Schupp

23.9.2020 - „Anna, Chris, ich bin bald tot, kommt ihr runter?“, ruft Lily (Susan Sarandon) und setzt damit den Ton fürs Wochenende. Sie und ihr Mann Paul (Sam Neill) haben ihre Familie in ihr schickes Sommerhaus am Meer eingeladen, es wird geplaudert, gekocht, gegessen, gekifft, gestritten – und am Ende steht Lilys Tod.

Das ist kein Spoiler: Die eintreffenden Gäste - die zwei Töchter mit Anhang und die beste Freundin Elizabeth (Lindsay Duncan) - wissen Bescheid, und auch wir erfahren es bald: Lily ist unheilbar krank und möchte über ihr Sterben selbst entscheiden, solange sie es noch kann.

Der gelösten Stimmung nach zu schließen, scheinen alle den Plan zu akzeptieren und Lily ein schönes letztes Wochenende schenken zu wollen. Nur die unübersehbaren Spannungen zwischen den Schwestern, der biederen, spaßbefreiten Jennifer (Kate Winslet) und der lesbischen Anna (Mia Wasikowska), die offenbar nie etwas auf die Reihe kriegt und sich aus dem Familienleben raushält, stören die Harmonie dezent, ohne allzu große Wellen zu schlagen.

Anna bringt unangekündigt ihre Freundin Chris mit

Das ändert sich natürlich im Laufe des Films, wenn Geheimnisse und unterdrückte Gefühle zu Tage kommen und vor allem der Streit zwischen Jennifer und Anna eskaliert.

Die neben Lily zentrale Figur in Blackbird ist definitiv das „Sorgenkind“ Anna, die von Anfang die Planung unterläuft, indem sie unangekündigt ihre On/ Off-Freundin Chris (gespielt von der lesbischen, nichtbinären Schauspieler:in Bex Taylor-Klaus) mitbringt. Chris ist erfreulicherweise nicht nur ein Anhängsel, sondern ein eigenständiger Charakter und spielt für den Fortgang der Handlung keine unwichtige Rolle.

Schade nur, dass – anders als bei Jennifer und ihrem Langweiler-Mann – nichts über den gegenwärtigen Stand ihrer Beziehung erfährt und sie nur in seltsamer Distanz sieht: Anna und Chris interagieren kaum als Paar, berühren sich fast nie, ja, sitzen nicht mal in der Couchrunde nebeneinander - während sich die eheliche Anspannung zwischen Jennifer und Michael (Rainn Wilson) unvermittelt in einer wilden Sexszene entlädt.