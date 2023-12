Von Karin Schupp

13.12.2023 - Es ist Adventszeit in New England. Das Leben einer jungen Sekretärin verändert sich für immer, als eine glamouröse und etwas ältere Frau in ihr Leben tritt. Das klingt wie „Carol 2.0“ und fühlt sich zunächst auch so an – nur dass der Alltag der Titelfigur weit trostloser ist als der von Kaufhaus-Verkäuferin Therese in dem Lesbendrama von 2015.

Eileen (Thomasin McKenzie) ist eine einsame Außenseiterin, arbeitet in einem Jungen-Gefängnis und kümmert sich abends um ihren verwitweten Säufer-Vater, der auf sie angewiesen ist und sie doch ständig als „nutzlos und ohne eigenes Leben“ beschimpft. Nur wir Zuschauer:innen bekommen einen Einblick, wie es in der stillen, grauen Maus wirklich aussieht: Eileens Fantasien sind sexuell und gewalttätig, und das Highlight ihres Tages ist es, heimlich ein knutschendes Paar im Nachbarauto zu beobachten und dabei zu masturbieren.

Eileen ist verzaubert, und auch wir spüren das Prickeln



Die neue Gefängnis-Psychologin Rebecca (Anne Hathaway) landet da wie von einem anderen Stern auf dem Knastparkplatz: Elegant gekleidet, mit Highheels, perfektem Makeup und Marilyn Monroe-Frisur entsteigt sie ihrem Sportwagen – während Eileen gerade Müllsäcke entsorgt. Aber überraschenderweise zeigt die selbstbewusste, weltgewandte Lady Interesse an ihr, dem braven Landei. Eines Abends lädt sie sie sogar auf einen Drink ein, schenkt ihr ihre volle Aufmerksamkeit und lässt alle Männer um sie herum knallhart abblitzen. Einen Tanz und einen Kuss später ist Eileen völlig verzaubert.

Sogar ihrem Vater fällt auf, wie sie nach diesem Date aufblüht, sich schminkt und sich erstmals aus dem Kleiderschrank ihrer modebewussten verstorbenen Mutter bedient.