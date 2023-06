Von Paula Lochte

7.6.2023 - Es würde einen nicht wundern, wenn gleich ein ältlicher Mann in Unterhose aus einem Wohnwagen gestolpert käme. Denn es ist alles da: Wüstensand, Erlenmeyerkolben, Gasmasken. Nun rollt bereits der dritte PKW an und spuckt Leute aus, die sich in einem Schuppen in der texanischen Wüste verabredet haben. Die acht jungen Erwachsenen wollen aber kein Meth kochen. Sondern Bomben basteln.

How To Blow Up A Pipeline heißt der US-Thriller, der nun in die deutschen Kinos kommt. Es ist kein gewöhnlicher Spielfilm. Denn dieser Ökothriller ist die Verfilmung eines Manifests. Geschrieben hat es der schwedische Humanökologe und Aktivist Andreas Malm. Seine 2021 erschienene Streitschrift „Wie man eine Pipeline in die Luft jagt“ ist zwar keine wortwörtliche Anleitung, sie will aber doch inspirieren. Und zwar zu radikaleren Mitteln als Petitionen und Demonstrationen.

Wenn es nach ihm geht, gehören SUV, Luxusyachten und Raffinerien im Kampf fürs Klima nicht blockiert, sondern zerstört. Im Vergleich zu dem, was dem Autor vorschwebt, ist die Letzte Generation also ein Haufen harmloser Blumenkinder.

Aber wie sprengt man denn nun eine Pipeline?

„Wir waren inspiriert“, schwärmen die Filmemacher im Pressestatement über die Vorlage. Deshalb sicherten sie sich die Filmrechte an dem Manifest – und mussten dann erstmal herausfinden, wie zum Henker man denn nun tatsächlich eine Pipeline in die Luft sprengt.

Mehrere Ingenieure und ein Experte für Terrorismusbekämpfung haben es ihnen erklärt. Und so können wir nun den Hauptfiguren dabei zusehen, wie sie Rohrreiniger zweckentfremden und Zünder löten. Was durchaus faszinierend ist. Zwischenzeitlich wirkt der Film allerdings wie ein mit den Mitteln des großen Kinos (Die Landschaft! Der Cast! Der Soundtrack!) auf 106 Minuten überdehntes Tutorial, das auf Plattformen wie YouTube aus gutem Grund schnell gesperrt würde.

Glücklicherweise begnügt sich How To Blow Up A Pipeline aber nicht mit einer (hoffentlich nicht vollständigen) Anleitung zum DIY-Bombenbau. Der Film lotet auch aus, was die Hauptfiguren dazu bringt, zu diesem radikalen Mittel zu greifen. In Rückblenden erfahren wir zum Beispiel, dass Rädelsführerin Xochitl ihre Mutter durch eine Klimakatastrophe verloren hat. Sie wird gespielt von der queeren Schauspielerin Ariela Barer, die zudem das Drehbuch mitgeschrieben hat.

Den Trailer gibt's nur auf Englisch, der Film läuft mit deutschen Untertiteln: