Neue Kampagne ermuntert zum Coming Out Heute startet eine neue Kampagne der Deutschen Aidshilfe, die junge LGBTQ-Menschen bei ihrem Coming Out unterstützen will.

Von Franziska Schulteß 5.11.2020 - Heute startet eine neue Kampagne der Deutschen Aidshilfe, die junge Queers vor und während ihres Coming Outs unterstützen soll. Auf der Plattform MeinComingout.de gibt es Infos und weiterführende Links zum Thema. Außerdem erzählen verschiedene Personen in kurzen Videos von ihren eigenen Erlebnissen. Das Ziel ist es, Mut zu machen. Denn auch wenn in den Videos problematische Erfahrungen angesprochen werden, die die Protagonist*innen auf ihrem Weg erlebt haben, zeigen sie vor allem erfolgreiche Coming Out-Geschichten. Hauptsächliche Zielgruppe der Kampagne sind queere Menschen zwischen 14 und 25 Jahren, daneben richtet sie sich auch an Unterstützer*innen wie Freund*innen, Eltern oder Lehrkräfte. Dahinter steht die Deutsche Aidshilfe mit ihrer Präventionskampagne Ich weiß was ich tu. 6 queere Menschen erzählen von ihren Coming Out:

