red./11.11.2026 - Das nächste Kapitel für L-MAG: Seit Anfang Februar ist die SIEGESSÄULE – Queere Medien Genossenschaft eG gegründet. Seit Ende Juli ist die Genossenschaft im Genossenschaftsregister eingetragen. Im September hat sie, als ihre Tochter, die Special Media SDL GmbH zu 100 Prozent gekauft. Das ist der Verlag hinter L-MAG und unserem Schwestermagazin SIEGESSÄULE, sowie der LGBTIQ*-Tourismus-und Eventplattform place2be. berlin, die ebenfalls vom Verlag betrieben wird.

Abschied von Gudrun Fertig und Manuela Kay

Mit dem Wechsel zur Genossenschaft gehen auch personelle Veränderungen einher. Die erste ist bereits Mitte August geschehen: Anna Farina Motzek und Markus von Goessel sind in die Geschäftsführung der GmbH eingestiegen. Seit Oktober sind sie zudem die Vorstände der Genossenschaft. Manuela Kay und Gudrun Fertig, die bisherigen geschäftsführenden Mehrheitsgesellschafterinnen der GmbH und bisherigen Vorstände, sind aus der Geschäftsführung sowie dem Vorstand ausgestiegen (hier und hier verabschieden sie sich mit persönlichen Rückblicken).

Auch der Aufsichtsrat der Genossenschaft wurde am 18. Oktober gewählt: Antonia Buß, Sonya Winterberg, Sirko Salka, Gabriele Bischoff und Thomas Gruber.

Neue Geschäftsführung geht an den Start

Anna Motzek ist dreißig Jahre alt und im, wie sie sagt, beschaulichen Detmold in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Ursprünglich kommt sie aus dem wirtschaftspsychologischen und Finanzbereich, arbeitete zehn Jahre im Vertrieb, bevor sie in Berlin ihr eigenes Startup Queer World gründete.

Markus von Goessel ist 53 und gebürtiger Hamburger. Er kommt aus dem Bereich Pflege, hat dort schnell Führungsverantwortung übernommen und im weiteren Verlauf auf dem zweiten Bildungsweg studiert, mit einem Abschluss als Diplom-Pflegewirt (FH). Vor knapp vierzehn Jahren wechselte er in den medizintechnischen Vertrieb und absolvierte eine Coaching-Ausbildung am Schulz von Thun Institut für Kommunikation.

Wir haben Anna und Markus gebeten, sich anhand unserer Fragen vorzustellen.

L-MAG: Anna und Markus, wie haben euch queere Medien auf eurem persönlichen Weg geholfen?

Markus: Queere Magazine waren für mich nicht nur eine Informationsquelle, sondern auch eine Art Wegweiser. Sie haben mir gezeigt, dass es eine Szene, Menschen und Orte gibt, an denen ich mich orientieren und wo ich meinen eigenen Platz finden kann. Gerade wenn man noch nicht genau weiß, wohin man gehört oder wo man Anschluss findet, kann das sehr viel bedeuten.

Anna: In rein heteronormativen Kreisen habe ich mich nie wirklich angekommen oder ganz verstanden gefühlt. Queere Medien, Spaces und Anlaufstellen waren für mich deshalb unglaublich kraftgebend. Zum ersten Mal hatte ich Vorbilder und Orte, an denen ich mich entfalten konnte. Erst dort habe ich das Selbstvertrauen gefunden, mein Leben genau so zu gestalten, wie es sich für mich richtig anfühlt.

Was wünscht ihr euch für eure Arbeit in unserem Verlag?

Markus: In diesem Verlag steckt so viel Geschichte und zugleich so viel Zukunft. Die Kunst wird es jetzt sein, alles miteinander zu verbinden und noch einmal etwas Neues entstehen zu lassen. Dabei möchte ich Bewährtes erhalten und zugleich offen dafür sein, Dinge anders zu denken und neue Wege auszuprobieren. Durch meine beruflichen Stationen habe ich erlebt, wie wichtig es ist, Menschen mitzunehmen, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten.

Anna: Der gesellschaftliche Gegenwind ist rau geworden. Genau deshalb dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Es ist mir wichtig, dass wir den Geist der Zeit treffen und die Themen aufgreifen, die der Community am Herzen liegen. Jede sexuelle Orientierung und Identität muss bei uns ihren gleichberechtigten Platz haben. Es gibt leider immer wieder Zersplitterung und Grüppchenbildung innerhalb der Community. Mein großer Wunsch ist es, dass wir durch unsere Medien wieder für mehr echten Zusammenhalt sorgen.

Was bedeutet für euch lesbische Sichtbarkeit?

Markus: Sie ist für mich absolut unverzichtbar. L-MAG braucht es deshalb weiterhin als eigenständige Stimme. Lesbische Themen dürfen nicht einfach unter „queer“ verschwinden. Natürlich gehören sie für mich zur queeren Community, aber lesbische Lebensrealitäten, Geschichten, Kultur und Perspektiven haben ihre eigene Geschichte und ihre eigene Bedeutung. Zugleich finde ich es, wie Anna, wichtig, dass wir als queere Community zusammenwachsen. Nicht, indem Unterschiede verschwinden, sondern indem wir unsere unterschiedlichen Perspektiven sichtbar machen und verknüpfen.

Anna: Lesbische Sichtbarkeit ist für mich auch ein Teil der Sichtbarkeit von Frauen* insgesamt. Es ist ein Bereich, in dem unsere Gesellschaft der Realität noch weit hinterherhinkt. Während meiner Jugend habe ich selbst kaum lesbische oder queere Frauen* in meinem Umfeld oder in den Medien wahrgenommen. Es gab für mich keine Vorbilder. Weil diese Anker gefehlt haben, musste ich meinen Weg lange alleine suchen und gehen. Deshalb ist lesbische Sichtbarkeit für mich nicht nur ein politisches Anliegen, sondern ein Herzensthema. Dass L-MAG das einzige lesbische Magazin im gesamten deutschsprachigen Raum ist, zeigt allein schon, wie essenziell und wertvoll die Rolle ist.

Welche Chance bietet, aus eurer Sicht, die Gründung der Genossenschaft für L-MAG? Und welche Rolle soll die Digitalisierung in Zukunft spielen?

Markus: Ich sehe in der Genossenschaft vor allem die Chance, Medien wieder stärker als gemeinschaftliches Projekt zu denken. Nicht zuletzt sind wir durch diese Gemeinschaft alle mit an der Zukunft beteiligt. Wir wollen unseren Leser:innen zuhören, mit ihnen testen und lernen. Daraus möchten wir digitale Angebote entwickeln. Für mich ist wichtig, dass wir dabei nicht einfach Technik um der Technik willen einsetzen, sondern schauen, was unserer Community tatsächlich hilft und einen Mehrwert bietet. Die Genossenschaft schafft dafür eine besondere Grundlage: Wir können gemeinsam herausfinden, welche Angebote gebraucht werden und wie wir unsere Leser:innen auch digital enger mit unseren Medien verbinden.

Anna: Ich bin an sich ein großer Fan von Printmedien. Ein digitaler Artikel ist heute schnell weggewischt und im Feed vergessen. Ein gedrucktes Magazin hat eine ganz andere Langlebigkeit und bleibt ein greifbarer Anker für zu Hause. Zugleich ist die Digitalisierung eine riesige Chance. Durch sie gewinnen wir die nötige Aktualität, um unsere Leser:innen sofort über wichtige Themen zu informieren. Außerdem bauen wir Hürden ab und erreichen Menschen, die auf dem Land wohnen oder sich vielleicht noch nicht trauen, ein Heft am Kiosk zu kaufen oder es bei sich zu Hause liegen zu haben. Die Genossenschaft ist dafür der entscheidende Startschuss. Sie gibt uns das Fundament, digitale Angebote auszubauen. Und durch die Genossenschaft an sich geben wir das Medium dorthin zurück, wo es hingehört: in die Hände der Community.

Hier könnt ihr Mitglied in der Genossenschaft Siegessäule Queere Medien eG werden.