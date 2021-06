Politische Erpressung und erstes trans Selbstbewusstsein

Andere sahen sich dazu nicht imstande: Senator Lester Hunt, Demokrat aus Wyoming, nahm sich 1954 in seinem Büro in Washington das Leben, nachdem sein Sohn aufgrund des Vorwurfs der Prostitution durch einen männlichen Undercover-Polizisten angeklagt worden war. Die Strafverfolgung war von den Republikanern im Senat, darunter auch Joseph McCarthy, als Druckmittel benutzt worden, um Hunt von seinem Antritt zur Wiederwahl abzuhalten.

Am anderen Ende des Spektrums steht Christine Jorgensen, deren geschlechtsangleichende Operation in den frühen 50er-Jahren für Aufsehen sorgte. Als erste öffentliche trans Person präsentierte sie sich selbstbewusst in den Medien, schuf so eine Bewusstseinsbildung für Transgender-Themen und ermutigte die Community stolz auf sich zu sein statt ängstlich und versteckt.

Lesben mit schwerem Stand in der Frauenbewegung



Cheryl Dunyes Kapitel über die 70er-Jahre beginnt mit dem Leben der Filmemacherin Barbara Hammer und der Dichterin Audre Lorde und gerät schließlich in die innerparteilichen Kriege der Frauenbewegung, deren Anführerinnen – vor allem Betty Friedan – sich aus Angst, die breite Masse für ihre Anliegen zu verlieren, gegen die Beteiligung von Lesben wehrte.

Das erinnert in gewisser Art an die Herangehensweise von Bayard Rustin, einem wichtigen Strategen von Martin Luther King Jr., an den Andrew Ahns Episode über die 60er-Jahre erinnert. Bayard verstand nicht nur, was für ein moralisches Gewicht der gewaltlose Widerstand hatte, sondern auch wie nützlich er für die Beeinflussung der öffentlichen Meinung war.

Gerade aus diesem Grund zeigten sich auch nicht alle in der Bürgerrechtsbewegung Engagierte mit Rustins offen gelebter Homosexualität einverstanden, etwa Roy Wilkins, Vorsitzender der NAACP (National Association for the Advancement of Colored People). Indem er 1963 Rustins großes Engagement bei der Vorbereitung zum Marsch auf Washington nicht öffentlich anerkannte, ließ er ihn spüren, dass seine sexuelle Orientierung der Sache nicht dienen würde.

Aufrichtig und bewegend, ohne es allen recht machen zu wollen

Pride scheut sich aber auch nicht davor, die Zerwürfnisse innerhalb der eigenen Bewegung infrage zu stellen. Der wiederkehrende Konflikt einer Community, die zwischen Pragmatismus und Radikalismus oft mit sich selbst hadert, schwingt hier stets mit. Ob es nun um gleichgeschlechtliche Ehe, die Diskriminierung während der Aids-Epidemie oder dem Kampf um trans Rechte geht.

Der Serie ist deshalb auch hoch anzurechnen, dass sie es gar nicht erst darauf anlegt, das Unmögliche zu schaffen und es allen in der großen LGBTQI*-Familie recht machen zu wollen. Auch wenn vielleicht am Ende einiges nicht gesagt wurde – was gesagt wurde, ist aufrichtig, teilweise sehr bewegend und unterm Strich sicher wertvoller als eine pure Aufzählung gesetzlicher Missstände. Das macht die von Christine Vachon (Carol, Still Alice) und Alex Stapleton produzierte Mini-Serie auch für ein europäisches Auge interessant, denn wir lernen dabei nicht nur uns bisher vielleicht unbekannte Menschen und ihre Geschichten kennen, sondern dass der Kampf für Freiheit universell sind und auch heute noch seine Berechtigung hat.

Pride (USA, 2021), 6 Folgen, exklusiv beim Streamingdienst Disney+