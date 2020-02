Mit einem weiteren neuen Gesetzesvorhaben zur Stiefkindadoption außerhalb der Ehe werden für gleichgeschlechtliche Paare die Diskriminierungen noch weiter zementiert. Denn das Gesetz sieht vor, dass nicht-verheiratete Paare das Kind ihres Partners bzw. ihrer Partnerin adoptieren dürfen, wenn sie „in einer gefestigten Lebensgemeinschaft mindestens 4 Jahre eheähnlich zusammenleben“.

Regenbogenfamilien erwartet bürokratischer Horror

Das heißt: bevor ein Paar einen Adoptionsantrag stellen kann, müssen sie diese vorgeschriebenen 4 Jahre zusammengelebt haben. Diese Bedingung mag für die eigentliche Zielgruppe, nämlich heterosexuelle Paare, bei denen eine*r bereits ein Kind hat, annehmbar sein. Für lesbische Paare als Ursprungsfamilien – das heißt, dass beide das Kind von Beginn an gemeinsam wünschen und begleiten – ist sie aber völlig ungeeignet und erschwert den Weg zur abgesicherten Familie nochmal mehr.

Noch sind die Gesetze nicht entschieden. Wenn sie aber so durchgehen sollten wie geplant, erwartet uns Regenbogenfamilien ein bürokratischer Horror, der kaum noch zu bewältigen ist.

Endlich das Abstammungsrecht ändern!

Deshalb ist es so wichtig, dass es endlich Änderungen im Abstammungsrecht gibt, die grundsätzlich lesbische Ursprungsfamilien absichert – mit den Möglichkeiten der Elternschaftsanerkennung bzw. Sorgeerklärung außerhalb der Ehe und der automatischen Elternschaft in der Ehe. Es braucht rechtsverbindliche Möglichkeiten von Vereinbarungen vor der Zeugung, um Klarheit bei allen Beteiligten einer Regenbogenfamilie, von Anfang an, zu schaffen.

Ideen und Gesetzesvorlagen dazu wurden in der Vergangenheit schon mehrfach diskutiert und ein Diskussionsentwurf aus dem Justizministerium schlummert seit einem Jahr vor sich hin. Derzeit sind einige Petitionen (auf allout.org und change.org) im Umlauf, um endlich gleiche Rechte für Regenbogenfamilien zu fordern.

Auch viele Vertreter*innen der BIG Regenbogenfamilien-Fachkräfte in Deutschland, darunter ich als Leiterin von LesLeFam e.V., haben verschiedene Ministerien und Politiker*innen aufgefordert, lesbische Ursprungsfamilien endlich nicht mehr zu diskriminieren. Wir bleiben dran!

Constanze Körner war lange Leiterin des Regenbogenfamilienzentrums in Berlin und leitet nun den Verein LesLeFam e. V. (Lesben Leben Familie). Sie hat schon unzählige lesbische Elternpaare beraten und kämpft politisch für gleiche Rechte für Regenbogenfamilien; u. a. war sie als Sachverständige im Rechtsausschuss zur „Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien“ geladen.

leslefam.de

big-regenbogenfamilien.de

