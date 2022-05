Becoming Charlie spielt nicht in Berlin, sondern im hessischen Städtchen Offenbach, irgendwo zwischen Sozialwohnungen und Muckibuden.

Kerstin Polte: Die Geschichte haben wir dann zu dritt entwickelt. Lion H. Lau identifiziert sich als nicht-binär, Greta Benkelmann kennt sich im Milieu aus, wir haben uns toll ergänzt und gegenseitig inspiriert. Mit geballter Energie ging es dann ganz schnell: Im Oktober hatten wir die ersten Entwürfe, im Januar haben wir gedreht. Für den Dreh hatten wir nur zwölf Tage und kaum Budget. Das war wahnsinnig anstrengend. Funktioniert hat das nur, weil wir als Team so leidenschaftlich dafür gekämpft haben, dass es so eine Serie endlich gibt. Ich glaube, in den Bildern spürt man unsere geballte Liebe für das Projekt.

Was ist denn eure Lieblingsszene?

Lea Drinda: Für mich sind es all diese kleinen, unangenehmen, lustigen, verwirrten Momente, wo man sich mit Charlie fremdschämt, fremdfreut, fremdverliebt. Das Herz rast mit und man ist selbst auch außer Atem, wenn Charlie wieder verpennt hat und irgendwohin hetzt und nochmal radelt oder rennt. Einerseits denkt man sich: „Mensch Charlie, das kann doch nicht wahr sein“ – und andererseits: „Komm, ich will dich in den Arm nehmen, alles wird gut.“

Kerstin Polte: In Folge 3 gibt es so einen kleinen Dialog zwischen Charlie und der Mutter am Kühlschrank, da hatte ich schon beim Drehen Tränen in den Augen. Da gibt es so eine Zartheit und Zärtlichkeit zwischen den beiden. Gleichzeitig ist klar, sie können nicht beieinanderbleiben. Und ich liebe die Bad-Szene.