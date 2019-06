Katie Duncan, die auch bei den letzten zwei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen im Kader stand, kehrte für die WM 2019 zu den „Football Ferns“ zurück – vor einem Jahr war die 31-Jährige aus Protest gegen den damaligen Nationaltrainer zurückgetreten. Nach Jahren im Ausland, unter anderem in Bad Neuenahr und Zürich, lässt sie ihre Karriere wohl beim neuseeländischen Club Onehunga Sports ausklingen. Seit 2015 ist sie mit der Ex-Nationalspielerin Priscilla Duncan verheiratet, die im Juli ihr erstes gemeinsames Baby erwartet.

Auch Hannah Wilkinson (27) war seit 2011 bei allen großen Turnieren dabei. Die Hobby-Musikerin - sie veröffentlichte in diesem Jahr zwei Songs auf Spotify - nannte die Fußballstars Megan Rapinoe und Abby Wambach als Vorbilder für ihr eigenes öffentliches Coming Out 2017 in einem Artikel für die LGBT-Webseite Out For The Win. Ihre Freundin ist Clara Markstedt, mit der sie beim schwedischen Verein Vittsjö GIK spielt.

NEU - Emma Kete ist mit ihrem Team zwar bereits ausgeschieden, kann aber immerhin noch ihrer Lebensgefährtin die Daumen drücken: Jodie Taylor (s. oben) spielt für England. Die 31-Jährige, die zuletzt in Canberra spielte, wurde nach sieben Jahren ohne Länderspiele zurück ins WM-Team 2019 berufen, zuletzt hatte sie ihre Fußballer-Karriere für ein Psychologie-Studium in den USA auf Eis gelegt.

