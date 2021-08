24.8.2021 - „Hetero? Das ist doch nur ’ne Phase.“ - „Ich hab ja nix gegen Heteros, aber müssen die jetzt auch Kinder adoptieren?“ – „Hast du mich eben hetero genannt?“ - Mit diesen und weiteren Sprüchen, die altbekannte Vorurteile und Beleidigungen gegen homosexuelle Menschen auf den Kopf stellen, setzen GZSZ-Stars ein klares Zeichen gegen Homophobie.

In Clips, die auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube zu finden sind, drehen Valentina Pahde, Ulrike Frank, Lennart Borchert (der in der RTL-Soap die schwule Figur „Moritz“ spielt) & Co., den Spieß um. Auch Olivia Marei („Toni“), die im April bekannte, dass sie ihre erste Beziehung mit einer Frau war, ist dabei (s. Clip unten).

„Durch die Umkehr wollen wir zeigen, wie verletzend, absurd und übergriffig solche Formulierungen sind“, erklärte Alexander Möllmann von der Produktionsfirma UFA Serial Drama. „Gemeinsam mit den Schauspieler:innen von GZSZ möchten wir so ein Zeichen gegen Homophobie und für ein bewusstes Miteinander in der Gesellschaft setzen.“