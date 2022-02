Skeleton

In der Eisröhre tritt ein Paar gegeneinander an: Kim Meylemans (Belgien) und Nicole Silveira (Brasilien) waren drei Jahre lang Konkurrentinnen, bis sie sich ineinander verliebten und an Weihnachten 2021 ihre Beziehung öffentlich machten. Meylemans, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, schlitterte bei ihrem Olympia-Debüt in Pyeongchang knapp an Bronze vorbei - in diesem Jahr legte sie bei einem Testlauf auf der neuen Skeleton-Bahn in Peking gleich mal die Bestzeit vor und erholt sich hoffentlich schnell von der Quarantäne-Hölle, durch die sie nach ihrer Anreise gehen musste (K-Word #441). Silveira, die in Kanada aufwuchs, wechselte erst 2018 vom Bobsport zum Skeleton. Im November gewann sie Gold beim Skeleton Intercontinental Cup in Whistler/ Canada.