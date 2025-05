Von Karin Schupp

27.5.2025 - Kansas in den 1950er Jahren: Muriel (Daisy Edgar-Jones) steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Lee (Will Poulter), als dessen charismatischer Bruder Julius (Jacob Elordi) zu Besuch kommt.

Zwischen den beiden funkt es sofort und kurz sieht es so aus, als würde der Film eine Dreiecksliebe zwischen ihr und den beiden Brüdern erzählen. Doch darum geht es ganz und gar nicht: Was Muriel an Julius fasziniert, ist seine Unangepasstheit, seine Ungebundenheit und seine Suche nach Freiheit – ein Lebensentwurf, der so ganz anders ist als der des pflichtbewussten Lee, der von Haus, Garten und Kinderschar träumt.

Muriel brennt nach Unabhängigkeit

Und doch wählt Muriel zunächst den Weg der Stabilität und zieht mit ihrem frisch angetrauten Ehemann nach Kalifornien, während es Julius nach Las Vegas verschlägt.

Nach außen hin bewahrt Muriel die Fassade der braven Ehefrau, innerlich brennt sie jedoch nach Unabhängigkeit und gewinnt heimlich mit Pferdewetten reichlich Geld. Ihr einziger Komplize ist Julius, dem sie ihre Gefühle in Briefen offenbart.