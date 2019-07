Online-Befragung: Frauen in der Arbeitswelt Schnell mal was für die Wissenschaft tun: Nehmt an einer kurzen Online-Befragung teil, die nach euren Erfahrungen als Frau in der Arbeitswelt und der Bedeutung von Geschlecht und sexueller Identität im Job fagt.

31.7.2019 - Welche Bedeutung haben Geschlecht und sexuelle Orientierung im Beruf? Das fragt eine neue Untersuchung der Frankfurt University of Applie Sciences, die von der LGBT-Bundesstiftung Magnus Hirschfeld finanziell gefördert wird. Ihr Ziel ist es, Aufmerksamkeit für das gesellschaftlich wichtige Thema „Frauen in der Arbeitswelt“ zu erzeugen. Hierzu sollen Erfahrungen von lesbischen und heterosexuellen Frauen in Deutschland erhoben werden (wobei als Geschlechtsidentität neben „weiblich“ auch „trans“, „männlich“ und „divers“ angekreuzt werden kann). Der 10-15-minütige Online-Fragebogen erfasst eure persönlichen Erfahrungen zu Arbeitsbedingungen und Karriere. Konkrete Fragen drehen sich etwa um die allgemeine Lebenszufriedenheit, wichtige Faktoren bei der Wahl einer neuen Arbeitsstelle, die LGBT-Freundlichkeit des Arbeitgebers und Aspekte, die negativen und positiven Einfluss auf die Karriereentwicklung haben/ hatten. Die Befragung ist selbstverständlich anonym, wann das Forschungsteam um Prof. Dr. Regine Graml die Ergebnisse veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt. Hier geht's zum Online-Fragebogen.