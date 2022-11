Von Eckhard Weber

1.11.2022 - Die französische Film- und Theaterregisseurin Marie-Ève Signeyrole und die iranische Dramaturgin Sonia Hossein-Pour brachten am Samstag ein Musiktheaterstück über eine lesbische Liebesgeschichte auf die Bühne – ein Thema, das in der klassischen Oper so gut wie gar nicht vorkommt

Zwar sind im Iran – unter unwägbaren Auflagen und mit der Gefahr plötzlicher Absagen – Popmusik und Rock wieder erlaubt. Frauen dürfen sogar wieder Fußball spielen, müssen aber in der Öffentlichkeit ihr Haar bedecken. Weiblicher Sologesang vor männlichem Publikum ist weiterhin untersagt – und offenes lesbisches oder schwules Leben nach wie vor unmöglich. Die Islamische Republik Iran gehört zu den Ländern, in denen auf Homosexualität die Todesstrafe steht. Zwei junge lesbische Aktivistinnen sind dort gerade von Hinrichtung bedroht, ihr Fall sorgte rund um die Welt für Schlagzeilen - auch wir berichteten.

Den rigiden Gesetzen und Repressionen der religiösen Sittenwächter zum Trotz hat sich im Verborgenen, vor allem in der Hauptstadt Teheran, eine Subkultur mit regem Nachtleben entwickelt – allerdings als hochgradig gefährdete Parallelwelt, die zwar irgendwie geduldet wird, aber jederzeit in den Fokus der Kontrollbehörden geraten kann. In diesem Umfeld spielt das neue Musiktheaterstück „Negar“, das am 29. Oktober in der Tischlerei, der Experimentierbühne der Deutschen Oper, zur Uraufführung kam.

Lesbische Liebesbeziehung im heutigen Teheran

„Negar“ handelt von einer lesbischen Liebe im heutigen Teheran. Die Protagonist:innen und die Handlung sind fiktiv, vereinigen aber reale Motive aus der aktuellen Situation im Iran: Die Sängerin Negar und ihr Bruder Aziz, ein Dokumentarfilmer, bewegen sich in der Subkultur.