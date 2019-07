Taschentuch-Alarm - vor allem gegen Ende

Nicht mit allen Insassinnen meint es das Schicksal gut: Wie geht Taystee (Danielle Brooks) damit um, dass sie wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, obwohl sie unschuldig ist? Wie erträgt es die labile Lorna (Yael Stone), von ihrem neugeborenen Baby getrennt zu sein? Und das sind längst nicht die einzigen traurigen Storylines – vor allem gegen Ende solltet ihr euch unbedingt eine Vorratspackung Papiertaschentücher zurechtlegen!

Die letzte Staffel findet zu alten Qualitäten zurück: Sie vermeidet frühere Fehler, verzichtet auf Drama durch neue Antagonistinnen in den Zellenblöcken, die in den Staffeln 2 und 6 keine Belebung waren, sondern Fremdkörper blieben (dass die Front zwischen Knackis und Personal verläuft, kam stets besser an) und konzentriert sich überwiegend auf die "Ur-Einwohnerinnen" von Litchfield und ihre kleinen und größeren Geschichten.

Poussey wird angemessen gewürdigt

Wer schon in Staffel 6 nicht mehr dabei war, spielt zwar leider auch jetzt nicht mehr mit - so etwa Big Boo (Lea DeLaria) -, aber am Ende, so viel sei gespoilert, wissen wir von fast allen noch lebenden Charakteren, was aus ihnen wurde. Und auch Poussey, deren gewaltsamer Tod im Staffel 4 einen lauten Auschrei auslöste, wird angemessen gewürdigt.

Natürlich verabschiedet man sich ungern von den Knackis, die uns in den letzten sechs Jahren ans Herz gewachsen sind und die wir hinter Gittern zurücklassen müssen. Aber die finale Staffel ist ein würdiges Ende zur rechten Zeit, bevor die Geschichten sich wiederholen oder alberne Soap-Dramen Einzug halten. Und die Serie zeigt bis zuletzt all denen Frauen ihren Respekt, für die das kaputte Gefängnissystem der USA traurige Realität ist.

Orange is the New Black: Staffel 6, 13 Folgen, ab 26. Juli bei Netflix

