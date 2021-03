18.3.2021 - Lesbische Sichtbarkeit ist kein Selbstzweck: Wer sich nicht zeigt, existierte in vielen Köpfen schlicht und einfach nicht und wird folglich nicht mitgedacht, wenn es etwa um die rechtliche Gleichstellung geht. Und gerade für Mädchen und Frauen im Coming Out ist es schön und erleichternd zu wissen, nicht - gefühlt - die einzige Lesbe weit und breit zu sein.

Hier setzt die neue Kampagne des Netzwerks LiN – Lesbisch* in Niedersachsen an, die coronakonform in den Sozialen Medien ein Zeichen für lesbische Sichtbarkeit setzen will.

Und so geht’s: das Plakat „Ich bin lesbisch* in Niedersachsen“ einfach hier runterladen, ausdrucken und durch ein eigenes Statement ergänzen. Dann fotografiert ihr euch mit dem Plakat und schickt das Bild an das Netzwerk (Mailadresse auf der Webseite, Facebook und Instagram), das es auf Instagram und Facebook postet. Ihr könnt das Bild auch bei euch selbst mit dem Hashtag #lesbischeSichtbarkeit auf Facebook oder Instagram posten und LiN verlinken.

LiN – Lesbisch* in Niedersachsen, Teil des Vereins Queeres Netzwerk Niedersachsen, organisierte 2016/ 2017 bereits die „Zeig dich!“-Kampagne 2016/2017 und 2018/2019die „Wo sind die Lesben*?“ Kampagne.