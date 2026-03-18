Von Lara Hansen, 18.3.26

Peaches, wie geht es dir heute?

Peaches: Gut, gut. Viele Interviews. Ich habe um neun Uhr morgens angefangen, erst französische Interviews gemacht, dann welche aus England und jetzt auf Deutsch.

Wow, voller Tag.

Ich empfinde das aber als Privileg.

Es sind über zehn Jahre seit deinem letzten Album vergangen. Wann war der Moment, in dem du gemerkt hast: Jetzt ist es Zeit für eine neue Platte?

Ich war sehr beschäftigt. Mit meinem Album „Rub“ war ich wahrscheinlich drei Jahre auf Tour. Dann gab es „Teaches of Peaches“, die Tour, die 2022 und 2023 lief. Und die gleichnamige Doku (Anm. d. Red.: kostenlos bei Arte TV). Ich überließ Judy Landkammer, der Co-Regisseurin und Cutterin, dafür mein ganzes Archivmaterial. Sie ist alles durchgegangen und hat daraus eine wirklich starke Geschichte gemacht. Und dann, eher gegen Ende 2024, war klar: Okay, los geht’s, wir steigen richtig in das neue Album ein. Aber meine Mutter hatte dann einen schweren Schlaganfall und ich war drei Monate in Kanada. Anfang 2025 habe ich mich dann wirklich intensiv an das Album gesetzt.

Hattest du die neue Platte all die Jahre schon im Hinterkopf?

Nein, damals noch nicht. Während der Pandemie kamen erste Ideen auf, die haben sich aber alle wieder verändert.

Der Titel „No Lube, So Rude“ ist sehr prägnant. Was hat für dich daran Klick gemacht?

Die Welt ist voller Reibung. Sie ist sehr irritierend, sehr trocken und alles prallt ständig aufeinander. Und ich denke, wenn wir so etwas wie Gleitmittel hätten, um unsere Gefühle zu schmieren, würde uns das helfen, überhaupt erst in Gespräche zu kommen, die Perspektiven anderer wahrzunehmen. Und wenn man es sexuell denkt: Ich bin eine postmenopausale Frau, die eigentlich verschwinden soll, weil sie angeblich keinen Nutzen und keine Sexualität mehr hat, weil sie trocken ist und „vorbei“. Gleitmittel hilft natürlich, das wieder zu aktivieren. Nicht nur für menopausale Frauen oder Männer, denen die Poppers ausgehen, ist das relevant.

Zieht sich diese Metapher vom Gleitmittel durch das ganze Album?

Ja. Auch als Unterhaltung zwischen den Generationen. Hier bin ich, 25 Jahre später, eine sechzigjährige Frau, bekannt für diese sehr direkten sexuellen Anfänge. Inzwischen sind mindestens zwei Generationen nachgekommen, das ist also alles keine Anomalie mehr. Gleichzeitig war mir sehr wichtig, dass die Musik nicht zu retro klingt. Für mich fühlt sie sich sehr nach 2026 an.