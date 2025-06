24.6.2025, red. - Es ist Pride-Saison und alle haben sowieso immer ihr Smartphone im Anschlag, einige auch ihre Kameraausrüstung – wieso dann nicht besonders gelungene Fotos bei einem Wettbewerb einreichen?

Der queere Foto Award „GAZE“ ruft unter dem Motto „We will not be erased!“ zur Einsendung von Bildern auf, die queere Vielfalt und Perspektiven sichtbar machen. Ganz besonders eingeladen sind (Hobby-)Fotograf:innen, die einen Blick auf queere Communities außerhalb von Großstädten legen.

Der Wettbewerb gliedert sich in drei Kategorien: 1. Pride in Action (Fotos von Pride-Paraden, CSD-Demos und anderen LGBTQ-Veranstaltungen), 2. Pride Portraits (Einzel- und Gruppenporträts, die Pride und Identität feiern) und 3. Everyday Pride: Alltägliche Momente, die das Leben, die Liebe und die Erfahrungen von LGBTQIA+-Personen einfangen.

Zu gewinnen gibt es Geldpreise zwischen 500 und 1000 Euro. Auch eine Ausstellung in Berlin ist in Planung.

Mitmachen können alle Personen, die sich der LGBTQIA+ Community zugehörig fühlen, volljährig sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. In den ersten beiden Kategorien könnt ihr bis zu drei Bilder einreichen, in der dritten maximal fünf Bilder einer Serie.

Die Einreichungsphase läuft noch bis zum 31. August. Alle weiteren Teilnahmebedindungen und FAQs stehen hier.

GAZE ist eine Initiative, die Sichtbarkeit und Akzeptanz der LGBTQIA+-Community durch Fotografie stärken will. Der Preis wird von L-MAG und unserer Schwesterzeitschrift Siegessäule präsentiert.