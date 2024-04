Stargaze Festival, Tolland/ USA

Der frühere Girls Scout-Campingplatz an einem kleinen See in Massachussetts sieht aus wie aus einem dieser US-Teenie-Filme – nur dass hier queere Frauen und Nichtbinäre „mitten im Wald tanzen und unter den Sternen schlafen.“ Im Angebot sind Sport, Spiele, Workshops, Abende am Lagerfeuer, Live-Musik und Partys. Die Location liegt rund zwei Stunden von New York und Boston entfernt. Die Veranstalterinnen organisieren auch Lesbenpartys in Boston.

Wo? Tolland, Massachussetts, Camp Timber Trails

Wann? 23.-25. August

Was kostet es? 257 $ (inkl. Zeltplatz), 820 $ (Glampingzelt und Festivalpässe für 2 Pers.), 1742,50 $ (Hütte und Festivalpässe für 6 Pers.)

Infos: stargazefestival.com