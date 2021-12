Von Sabine Mahler

14.12.2021 - Im Dezember veröffentlichte die Uhlala Group erstmalig einen Pride Index, der die LGBTIQ+ Performance von 77 Wirtschaftsunternehmen bewertet (bisher wurden nur die 30 DAX-Unternehmen bewertet). Dieser gibt also Aufschluss darüber, welche Unternehmen sich besonders für ihre LGBTIQ+ Mitarbeitenden und darüber hinaus für die gesamte Community stark machen. Der Pride Index basiert auf einem Audit mit 75 Fragen zu Organisationsstruktur, Kommunikation und Sichtbarkeit sowie rechtlicher Regelungen.

Allianz und SAP mit der höchsten Punktzahl

Die Ergebnisse der zehn besten Unternehmen liegen sehr nah beieinander, sodass sich mehrmals Platzierungen geteilt werden mussten. Die Pole-Position teilen sich zum Beispiel der Allianz Versicherungskonzern und das Softwareunternehmen SAP mit 94 Prozent der Gesamtpunktzahl.

„Wir wollen in unserer Belegschaft ein Umfeld schaffen, in dem wir uns alle, ungeachtet unserer Unterschiede, entfalten können. Unabhängig von der sexuellen Orientierung zählen für mich und uns als Allianz die Fähigkeiten, die Kreativität, das Engagement und vor allem der Mensch an sich. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang und eine sichere Umgebung sind dafür wichtig und dafür setzen wir uns als Management und Führungskräfte ein.”, so Dr. Klaus-Peter Röhler, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland.

Cawa Younosi (Head of People bei SAP), blickt trotz des sehr guten Ergebnisse direkt in die Zukunft: „Um sich im Unternehmen kreativ entfalten zu können, bedarf es eines sicheren und unterstützenden Umfeldes. Bei SAP arbeiten wir kontinuierlich an solch einem Umfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem wir Lücken aufspüren und sichtbar machen, agieren und diese somit schließen. Denn wir sind work-in-progress und haben nie ausgelernt!“