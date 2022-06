Von Karin Schupp

12.6.2022 - Die Kandidatinnen kommen diesmal nicht in Jeeps, sondern im Doppeldeckerbus angefahren, und „Princess“ Hanna braust mit dem Motorrad zur neuen Charming-Villa, die diesmal nicht auf Kreta, sondern auf Rhodos steht – aber davon abgesehen läuft’s genau wie in Staffel 1: 19 Frauen, die „auf Frauen stehen“, wie es die meisten von ihnen ausdrücken, buhlen auf Kreta um die Gunst einer „Prinzessin“, bei der – das muss so, damit die Sendung klappt – so ziemlich alle Schnappatmung und Herzchen-Augen kriegen.

Es gibt also Flirts, Blicke, Küsse, Fummeleien (und natürlich Action, Action, Action!), und nach jeder Folge wird mindestens eine Kandidatin nach Hause geschickt, damit am Ende nur noch „Die Eine“ übrig bleibt (denn Polyamorie ist in einer Dating-Show nicht vorgesehen).