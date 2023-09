Nach dem Staffelvorschau-Trailer mit Küssen, Johlen, Tränen, Action, Action, Action (sieht nach deutlich mehr aus als in Griechenland!) und einer Kampfansage von Elsa („Ich kriege immer alles, was ich will“), die erst in Folge 4 einziehen wird, stellt sich zunächst einmal die Princess vor, natürlich in Zeitlupe am Strand.

Kuss beim ersten Date, wenn's „consensual“ ist

Madleen (23) kommt aus der Nähe von Bremen, lebt und studiert aber in den Niederlanden. Sie hatte wegen ihrer „hetero-cis-normativen“ Jugend ein „relativ spätes Coming-out“, bezeichnet sich als ungeduldig (deshalb das „Patience“-Tattoo auf ihrer Hand), empathisch und spontan. Und wie jede Princess liebt sie: Reisen und körperliche Nähe - letzteres ist ja wohl Casting-Voraussetzung. Ein Kuss beim ersten Date ist auf jeden Fall drin, „wenn das consensual ist“, sagt sie. Und damit wurde auch der wichtige Begriff Konsens erwähnt (und klingt bei ihr glaubwürdig und nicht nach leerer Floskel).

Optisch geht Madleen eher in Richtung Irina als Hanna, wirkt aber etwas edgier, denn sie trägt Nasenpiercing und *gasp* Achselhaare! Oh, da würde so manche Kandidatin in Staffel 2 direkt die Koffer packen! Aber Madleen sagt: „Ich finde mich sich so wirklich schöner.“ (Recht hat sie, denn Achselhaare schlimmer als Kopfhaare zu finden, hat ja wirklich keine rationalen Gründe.)