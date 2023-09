Was geht da zwischen Maria und Rahel?

In der Villa köpfen die Singles die ersten Sektflaschen (so viel zu meiner Annahme, dass wenig getrunken wird – aber immerhin steht der Alkohol nicht einfach so rum, sondern sie müssen bei der Produktion darum bitten) und spielen Flaschendrehen. Dabei gibt’s einen Kuss, also eher ein Küsschen, zwischen Rahel und Maria. Auch wenn sie sich mögen und den „gleichen Humor-Level“ haben, liegen ihre Flirt-o-Meter-Werte aber noch weit unter Desi und Aleyna.