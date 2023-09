Kurzer Check-In: In welcher Folge sind wir? Anfang Folge 4, das heißt, diesmal hat sich das Format wirklich an lesbische Lebensrealitäten angepasst – der U-Haul steht praktisch schon nach 3 Tagen bereit, und die Bereitschaft, die Princess für eine aus der Villa stehen zu lassen, ist hoch – höher als in den letzten Staffeln. „Ich schließe es auch nicht 1000%ig aus, dass man einen Crush auf sie [Madleen] entwickeln könnte“, sagt Rahel. Marias Antwort: „Ehrlich? Autsch.“

Währenddessen liegen Lili und Nina entspannt im Schatten am Pool. Nina erinnert, nicht nur stylemäßig, an Gea aus der ersten Staffel, sie ist auch einfühlsam, bescheiden, in sich ruhend und selbstbewusst. Es gibt noch einige Staffel-1-Doubles: Lili und Wiki, Kim und Miri, Melanie und Kati, (die schon rausgewählte) Ebru und Britta.

Für Aleyna ist Desi vorerst abgehakt

Aleyna ist etwas enttäuscht, dass Desi nicht vor ihrem Abgang das Gespräch mit ihr gesucht hat, sonst hätte man ja eventuell zusammen rausgehen können. Für sie eher ein Grund, sich von der Romanze mit Desi zu verabschieden.

Nach der Aktion kommt mir auch bei Desi eine gewisse Ähnlichkeit in den Sinn: mit Aussie in der Datingshow The Ultimatum – Queer Love (unsere Sendungskritik). So schnell wie Desi die Flucht ergriffen hat, nachdem ihr zwei Frauen näher gekommen sind – das ist eindeutig „avoidant attachment“ (= vermeidender Bindungsstil). Aber egal, abgehakt und weiter geht’s!

Die Princess stolziert in die Villa und eröffnet zur Freude aller eine Pool-Party. Sich fallen lassen und Spaß haben, das ist wahrscheinlich genau das, was alle nach dieser Entscheidungsnacht brauchen.