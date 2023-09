Natalie gesteht in kleiner Runde, dass sie Madleen von der Kussparty erzählt hat, stellt es aber ein bisschen anders dar: Sie habe nur gaaanz theoretisch gefragt, wie Madleen das finden würde, „wenn ich mit jemand anders hier was hätte“. Nun ja, ganz so war’s nicht – siehe oben. Aber auch diese abgeschwächte Version gefällt Melanie nicht: Sie kritisiert, dass Natalie sich auf dem Rücken der anderen profilieren will.

Zwei Singles müssen gehen

In der Ladies Night darf Elsa natürlich bleiben, bekommt aber den Satz „Wir hatten schöne Momente, aber du solltest dich nicht darauf ausruhen“ mit. Auch Natalie verschont die Princess und sagt ihr: „Ich warte noch auf den Moment, in dem du dich so richtig fallen lassen kannst.“ Und bei Nina freute sie sich, dass sie auch „die Nina, die unter den Klamotten steckt“, kennen lernen durfte (hihihi allerseits).

Linh wird mit dem Standardsatz „Ich bin mit den anderen Frauen schon weiter als mit dir“ nach Hause verabschiedet, Stephie – zu ihrer großen Enttäuschung – mit dem anderen Standardsatz: „Der Funken springt nicht so richtig über.“ Da waren’s nur noch neun.