Trotz „sorgenbehafteter Gespräche“: Natalie bleibt im Rennen

So und jetzt hat sie es endlich geschafft, Natalie hat sich die Princess geschnappt und Madleen fragt offen heraus: „Meinst du, das könnte im echten Leben funktionieren?“ Dafür müssten sich beide noch mehr kennen lernen, sagt Natalie und Madleen gibt im Interview zu, die Gespräche mit Natalie seien immer sehr „sorgenbehaftet“. Die Princess ist mehr damit beschäftigt, Natalie gut zuzureden und ihr Mut zu machen, als dass eine gute Stimmung entstehen kann und die beiden sich kennenlernen können. Sie wirkt eher wie Natalies Therapeutin und nicht wie ihr „Love-Interest“.

Dennoch: „Ich weiß nicht genau, was das ist, und auch, wenn sie mich todesfrustriert“, sagt Madleen, fühle sie sich „krass“ zu ihr hingezogen und bleibt deshalb am Ball. Okay, Madleen will anscheinend wirklich zumindest EINMAL mit Natalie knutschen. Ob wir das noch erleben?

In Punkto Klarheit macht Madleen aber in dieser Folge doch einiges an Fortschritten. Sie sagt ja doch manchmal, was sie wirklich denkt.