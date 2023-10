Elsa: Süß oder gefährlich?

Elsas Ziplining-Strategie – als erste rutschen und Madleen in Empfang nehmen – wird tatsächlich belohnt: Sie bekommt das Einzeldate, obwohl die Princess immer noch nicht weiß, ob sie deren Selbstbewusstsein „süß oder gefährlich“ findet.

Elsa geht direkt in die Offensive und macht klar, dass ihr die aktuelle Zeit mit Madleen „nicht genug“ ist. Madleen fragt, was sie in einer Beziehung sucht. Elsa: „Ich will jemanden, der mich sieht, der mir zuhört. Dass man sich gegenseitig auffangen kann, füreinander da ist. Kommunikation, Ehrlichkeit, über Gefühle reden.“ Madleen braucht „richtig gute gesunde Kommunikation. Eine Partnerin, die spürt, dass was ist, die da ist oder fragt: Was brauchst du gerade?“

Elsa findet: „Das passt.“ Selbst wenn es eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Holland wäre. Madleen ist etwas vorsichtiger: Bei einer Fernbeziehung fehlt schließlich die eigene Wohnung als Rückzugsort. Für Elsa kein Problem: Sie hat schließlich drei Zimmer.