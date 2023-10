Bei der Beschreibung von Aleyna als „feminin“ ist Jessi wieder überrascht. Ist wohl ansonsten nicht Madleens übliches „Beuteschema“, aber das wissen wir ja. Madleen führt weiter aus, dass sie bei Aleyna nicht weiß, ob es noch romantisch werden kann. Natalies Beschreibung als „ein bisschen cringe“ führt zur allgemeinen Erheiterung, doch bei Mutti sammelt sie dadurch eher Pluspunkte. Sie findet Nervosität sehr authentisch, „das muss doch so sein“.

Diejenige, die die beiden auswählen, bekommt das letzte Einzeldate vor dem Finale. (Kurzer Einschub: Gab es in den letzten Staffeln nicht mehr als nur ein Übernachtungsdate? Außer Küssen gab es diesmal wirklich wenig „Action“). Und Plotwist: Diesmal darf Madleen die Gespräche im Hintergrund mithören!

Auf die Probe gestellt

Die vier Queers kommen reingeschneit – eine besser gekleidet und gut aussehender als die andere – und Elsa und Nina gehen gleich auf Angriff und umarmen Jessi und Madleens Mutter (das gibt bestimmt Pluspunkte).

Von Madleen erfahren wir aus dem Off, dass Jessi am besten weiß, welche Frau zu ihr passt und dass ihre Mutter mit ihrer sexuellen Orientierung anfangs Probleme hatte – dafür ist ihre Unterstützung jetzt ein um so größerer Liebesbeweis. Aber ob sie mit so wenig Queerness-Faktor gut einschätzen kann, wer für ihre lesbische Tochter gut wäre? Es gibt da ja ein paar ungeschriebene Gesetze, was Anziehung anbetrifft, von denen Heten nicht so viel Ahnung haben. Naja, wir werden sehen.

Nina tritt sofort in ein Fettnäpfchen und hält Madleens Mutter für die zweite Frau ihres Vaters. Upsi! Aber dafür lieben wir Nina ja – ihre ehrliche, manchmal etwas tollpatschige Art. Alles halb so wild. Natalie hält sich bei dem Gespräch wie gewohnt im Hintergrund, erzählt aber, dass sie und Madleen sich sehr zueinander hingezogen fühlen, auch wenn es schon einige „cringe“ Momente zwischen den beiden gab (können wir bezeugen), und dass sie Madleen viel über sich erzählen konnte, was sich sehr ehrlich angefühlt hat. Ich sehe bei Jessi schon stellvertretende Herzchen in den Augen für Natalie, und auch Madleens Mutter ist Fan – ob sie das Einzeldate bekommt? Zu gönnen wäre es ihr.