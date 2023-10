Von Karin Schupp

28.10.2023 - Was zuletzt geschah: Halbfinale! Madleens Mutter und beste Freundin vergaben das letzte Einzeldate zur allgemeinen Überraschung an Aleyna. Trotz actionreicher Romantik und den einzigen Küssen der Episode schickte die Princess sie am Ende nach Hause, und auch Natalie musste abreisen. Im Finale stehen also: Nina und Elsa.

Folge 9: Hinter uns liegen acht aufregende Wochen, für die Charmings-Singles auf Ko Samui aber waren’s nur zwei - das darf man nicht vergessen. Und nach dieser kurzen Zeit von Dauer eines Sommerurlaubs soll Madleen sich nun also für eine der beiden Verbliebenen entscheiden: Nina, die ihr als allererstes auffiel, oder Staffel 1-Finalistin Elsa, die erst in Folge 4 in die Villa einzog. Beide entsprechen optisch so gar nicht Madleens Typ „lange dunkle Haare und Tattoos“. Aber wichtiger ist ihr ohnehin die richtige Energie, und die haben sie bestimmt beide (auf ihre Art).

Wir befinden uns im trubeligen Bangkok - ob die Romantik- und Action-Optionen auf Ko Samui ausgereizt waren? Während sich Madleen „mega freut“, dürfen jetzt auch Nina und Elsa im Princess-Style - in Zeitlupe und sinnierend - durch die Straßen gehen.